‘राखी बिना टीके के नहीं चलेगी’, कृति सेनन के ऐड विवाद पर कंगना रनौत ने फिर उठाए सवाल, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कंगना ने आगे कहा कि उनकी सोच काफी भ्रमित है। उन्होंने महिलाओं और कपड़ों पर राहुल के विचारों पर भी सवाल उठाए और बुर्का पहनने वाली युवा लड़कियों से तुलना की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तीन-तीन साल की बच्चियों को बुर्का पहनाया जाता है, तब राहुल गांधी इसे पितृसत्ता क्यों नहीं मानते? कंगना ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सोच सनातन धर्म के खिलाफ है और वह इसी मुद्दे को लेकर लगातार निशाना साधते हैं। कंगना ने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया है। उनके मुताबिक, कृति सेनन का विज्ञापन पहले से ही राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका था।