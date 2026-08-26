हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या, जिम से निकलते हुए वारदात को दिया गया अंजाम

Haryanvi Singer-Actor Ankit Baliyan Murder: उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम हरियाणवी संगीत और सोशल मीडिया से जुड़े कलाकार अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। 32 वर्षीय अंकित को शहर के आर्यपुरी नाला पटरी इलाके में जिम से निकलने के बाद निशाना बनाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर पहले से वहां मौजूद थे और अंकित के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।