Toxic देखकर भड़का यूजर, PM मोदी से की CBI जांच की मांग, बोला- ‘स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है

यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि फिल्म की कहानी इतनी उलझी हुई है कि थिएटर में बैठकर दर्शक अपने बाल नोचने और कपड़े फाड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने फिल्म के लंबे स्लो मोशन सीन्स को लेकर भी खूब मजाक उड़ाया। उसने कहा, "50 किलो स्लो मोशन, वो मार रहा है स्लो मोशन, वो आ रहा है स्लो मोशन, बात-बात पर कोई किसी को भी सुना रहा है।" इसके साथ ही उसने फिल्म से जुड़े खर्च और कहानी को लेकर भी कई सवाल उठाए।