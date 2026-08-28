नेपाल बाढ़ में फंसे बंगाली एक्टर खराज मुखर्जी और वाइफ को लेकर बेटे ने दिया अपडेट, बोले- चिंता की कोई बात नहीं

उन्होंने कहा, "मेरे पिता का नाम खराज मुखर्जी है और मेरी मां का नाम प्रतिभा मुखर्जी है। वो दोनों शूटिंग के लिए नेपाल गए थे। मुझे उनके शुभचिंतकों और मीडिया से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। उन्हें शूटिंग पूरी करने के बाद 23 तारीख को लौटना था। लेकिन भारी बारिश के कारण शूटिंग में रुकावट आने से वो प्लान के मुताबिक नहीं लौट पाए। उनकी वापसी में देरी हुई है, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनके कल सुबह, 28 अगस्त को कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है।"