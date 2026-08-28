‘बड़ा स्टार है तो क्या, विवादित सीन तो काटने चाहिए’, एक्स बीजेपी नेता ने यश की ‘Toxic’ को लेकर CBFC पर उठाए सवाल

26 अगस्त 2026 को रिलीज हुई Toxic की बॉक्स ऑफिस कमाई में दूसरे दिन करीब 65 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। फिल्म ने दूसरे दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 39.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिसके बाद दो दिनों में इसकी कुल कमाई करीब 153 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई करीब 60 फीसदी गिरी, जबकि तेलुगु राज्यों में कलेक्शन में लगभग 80 फीसदी की गिरावट आई, वहीं आंध्र प्रदेश में यह गिरावट करीब 90 फीसदी रही। हालांकि, कर्नाटक में फिल्म ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन करीब 10.50 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म को मिली कमजोर ऑडियंस प्रतिक्रिया, पहले दिन की एडवांस बुकिंग और आंशिक छुट्टी का फायदा मिलने के कारण दूसरे दिन कलेक्शन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए Toxic का 5 दिनों का वीकेंड कलेक्शन करीब 225-235 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।