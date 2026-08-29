‘सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहता’, शबाना आजमी ने जावेद अख्तर संग शादी पर किया खुलासा, सनी देओल और ‘बटवारा 1947’ पर भी की बात

उन्होंने आगे कहा, "उनका बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसा है। उनके माता-पिता प्रगतिशील लेखक थे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उन्हें उर्दू शायरी पसंद थी। कई लोगों को लगता था कि हमारी शादी अरेंज मैरिज होनी चाहिए थी। जावेद और मेरे बीच खूब झगड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा ठीक-ठाक रहता है। लेकिन हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया एक जैसा है। हमारी सोच एक जैसी हैं। मुझे यही बात महत्वपूर्ण लगती है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हर माहौल में आसानी से घुल-मिल जाते हैं और लोगों से अच्छी तरह बात करते हैं। वह बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हैं और मैं उनकी इस बात का बहुत सम्मान करती हूं।"