कृति सेनन के डीप-नेक ब्लाउज पर मचा बवाल, अब पूनम पांडे ने किया सपोर्ट, बोलीं- ‘सबके अपने-अपने परसेप्शन हैं’

Kriti Sanon Raksha Bandhan ad: कृति सेनन का रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी ब्रांड GIVA के लिए किया गया विज्ञापन सोशल मीडिया पर चर्चा में है। विज्ञापन में कृति ब्रालेट-स्टाइल डीप-नेक ब्लाउज के साथ नजर आई थीं, जिसे लेकर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए। वहीं, कृति ने अपने लुक का बचाव करते हुए कहा था कि एथनिक फैशन समय के साथ बदलता रहा है। अब इस विवाद पर पूनम पांडे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कृति के लुक को लेकर हो रही चर्चा पर अपनी राय रखी है।