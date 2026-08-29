नमाज की चटाई बांट रही थीं राखी सावंत, अचानक बेकाबू हुई भीड़, डरकर खुद को संभालती दिखीं एक्ट्रेस, VIDEO पर फैंस ने किया रिएक्ट

एक यूजर ने कमेंट किया,"अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहन वापस आकर गुमराह मत हो जाना। अल्लाह सुब्हानतआला आपको पाक रिज्क दे और आपके बड़े से बड़े गुनाह माफ करे। वह रहमान है।” तो दूसरे यूजर ने लिखा, “बेशक, अल्लाह जिसे चाहता है, वही उसके घर जाता है और सब उसके करम की बात है। करोड़पति लोग हैं, लेकिन उन्हें 'हरम' जाना नसीब नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है अल्लाह को उसका कोई काम पसंद आया हो और अल्लाह बार-बार उसे बुला रहा हो। बेशक, अल्लाह रहमान और रहीम है।” वहीं, तीसरे यूजर ने कमेंट किया, “शैतान की खाला।”