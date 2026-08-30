30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Nepal Flood Tragedy: अब तक 794 मौतें; 149 भारतीयों का सफल रेस्क्यू, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

Nepal Flood Disaster: नेपाल में भीषण बाढ़ के बीच भारत ने 149 नागरिकों को सुरक्षित बचाया। राहत अभियान जारी है, जबकि भारतीय फोरेंसिक टीम शवों की पहचान में नेपाल की मदद कर रही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 30, 2026

Tibet-Nepal Flood Latest Update

नेपाल बाढ़ त्रासदी अपडेट (इमेज सोर्स: ani)

Nepal Flood Disaster Update: नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। कई इलाकों में पानी और मलबे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग अब भी लापता हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित इलाकों से 149 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। भारत ने राहत सामग्री के साथ फोरेंसिक टीम भी नेपाल भेजी है। यह टीम बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान करने में मदद करेगी। इसके लिए DNA सैंपल की जांच की जाएगी।

नेपाल में मौतों का आंकड़ा 794 के पार

नेपाल पुलिस के अनुसार, रविवार शाम तक बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में 794 लोगों की मौत हो चुकी थी। चितवन सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रहा। यहां 264 मौतें दर्ज की गईं। नवलपरासी पूर्व में 197 और नवलपरासी पश्चिम में 120 लोगों की मौत हुई। गोरखा में 61, नुवाकोट में 52 और धाडिंग में 50 मौतें दर्ज की गईं। तनहुन में 37 और रसुवा में 13 लोगों की जान गई। हालांकि, यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, 2,502 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव अभियान कई प्रभावित इलाकों में जारी है। करीब 20 हजार सुरक्षाकर्मियों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। अब तक ग्राउंड टीमों ने 8,730 लोगों को बचाया है। हेलीकॉप्टरों से भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया गया है।

149 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया

नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भी लगातार अभियान चलाया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अब तक 149 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया है। MEA ने बचाए गए भारतीय नागरिकों की सूची भी जारी की है। नेपाल में राहत कार्य के लिए भारत लगातार सहायता पहुंचा रहा है। राहत सामग्री के अलावा अब फोरेंसिक मदद भी दी जा रही है। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल में तैनात भारतीय फोरेंसिक टीम से मुलाकात की। टीम नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसका मकसद उन शवों की पहचान करना है, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।

DNA जांच से होगी शवों की पहचान

बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में शव बरामद हुए हैं। कई शवों की पहचान अभी बाकी है। नेपाल ने अज्ञात शवों की पहचान के लिए फोरेंसिक जांच और तेज DNA विश्लेषण में मदद मांगी है। भारत ने इस दिशा में अपनी टीम भेजी है।

टीम पीड़ितों के DNA सैंपल का विश्लेषण करेगी। इससे परिवारों को अपने लापता परिजनों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। नेपाल सरकार ने भी अज्ञात शवों के प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की है। अंतिम संस्कार से पहले DNA सैंपल लेने और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। भारत ने साफ किया है कि वह नेपाल के साथ मिलकर इस कठिन समय में मदद जारी रखेगा।

Nepal Flood: ‘गांव बह चुका है, भागो,’ शिक्षक की सूझबूझ से बची 1643 बच्चों की जान

ये भी पढ़ें
Trishuli Valley flood video

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 08:50 pm

Published on:

30 Aug 2026 08:50 pm

Hindi News / World / Nepal Flood Tragedy: अब तक 794 मौतें; 149 भारतीयों का सफल रेस्क्यू, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

उज्बेकिस्तान में भी चलेगा भारत का UPI: महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम पर बड़ा समझौता, PM मोदी के दौरे में रिश्तों को मिली नई मजबूती

India Uzbekistan Relations, India Uzbekistan Partnership, PM Modi Uzbekistan Visit, India Uzbekistan UPI, UPI in Uzbekistan, India Uzbekistan Trade, India Uzbekistan Trade 2030,
राष्ट्रीय

Nepal Flood: 4 दिन बाद भी सुरंग में रेस्क्यू जारी, 180 मीटर अंदर फंसे 350 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार की नई तैयारी

Nepal Flood Latest Update
विदेश

तिब्बत-नेपाल बाढ़ की तबाही का सच छिपा रहा चीन! वीडियो डिलीट करने पर उठे सवाल

Tibet-Nepal Flood Videos Deleted
विदेश

Nepal Flood: ‘लगा कि बिल्ली रो रही है’, नेपाल बाढ़ के मलबे में 2 दिन तक दबी रही 5 साल की बच्ची, ऐसे रेस्क्यू कर बचाई गई जान

Nepal Flood, Nepal Floods, Nepal Flood Rescue, 5 Year Old Girl Rescued Nepal, Nepal Flood Girl Rescue, Manisha Nepal Flood, Syabrubesi Flood, Rasuwa Nepal Flood,
विदेश

Nepal Flood: जहां सुबह सैर होती थी, वहां अब दफनाए गए सैकड़ों शव, बाढ़ के बाद नेपाल में अस्पतालों का भी बुरा हाल

Nepal Flood Latest Update
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.