Nepal Flood Tragedy: अब तक 794 मौतें; 149 भारतीयों का सफल रेस्क्यू, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

नेपाल पुलिस के अनुसार, रविवार शाम तक बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में 794 लोगों की मौत हो चुकी थी। चितवन सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रहा। यहां 264 मौतें दर्ज की गईं। नवलपरासी पूर्व में 197 और नवलपरासी पश्चिम में 120 लोगों की मौत हुई। गोरखा में 61, नुवाकोट में 52 और धाडिंग में 50 मौतें दर्ज की गईं। तनहुन में 37 और रसुवा में 13 लोगों की जान गई। हालांकि, यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, 2,502 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव अभियान कई प्रभावित इलाकों में जारी है। करीब 20 हजार सुरक्षाकर्मियों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। अब तक ग्राउंड टीमों ने 8,730 लोगों को बचाया है। हेलीकॉप्टरों से भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया गया है।