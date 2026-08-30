तिब्बत-नेपाल बाढ़ की तबाही का सच छिपा रहा चीन! वीडियो डिलीट करने पर उठे सवाल

कुछ रिपोर्टों में नेपाल में मिले कथित विस्फोटक उपकरणों का भी जिक्र है। सवाल उठ रहा है कि वे कहां से आए। क्या उनका संबंध निर्माण या सुरंग बनाने के काम से था? या फिर उनका आपदा से कोई लेना-देना नहीं था? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं। रिपोर्ट का कहना है कि तिब्बत में सीमित पहुंच के कारण स्वतंत्र जांच मुश्किल है। विदेशी पत्रकारों पर भी प्रतिबंध हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी आपदा का पूरा सच दुनिया के सामने कैसे आएगा? जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में सेंसरशिप नहीं, बल्कि पारदर्शिता जरूरी है। नागरिकों के वीडियो, सैटेलाइट तस्वीरें और वैज्ञानिक जांच ही इस त्रासदी की पूरी तस्वीर सामने ला सकती हैं।