Nepal Flood: 4 दिन बाद भी सुरंग में रेस्क्यू जारी, 180 मीटर अंदर फंसे 350 मजदूरों को निकालने के लिए सरकार की नई तैयारी

Nepal Flood Updates: नेपाल में हिमालय की घाटियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पानी का तेज बहाव और मलबा रास्ता रोक रहा है, लेकिन सेना हेलीकॉप्टर से भारी मशीनें पहुंचा रही है। चार दिन पहले आई भीषण बाढ़ ने सुरंगों में सैकड़ों मजदूरों को फंसा दिया है। अब उन्हें निकालने के लिए हर तरह की कोशिश जारी है।