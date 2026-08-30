Nepal Flood: ‘लगा कि बिल्ली रो रही है’, नेपाल बाढ़ के मलबे में 2 दिन तक दबी रही 5 साल की बच्ची, ऐसे रेस्क्यू कर बचाई गई जान

5 Year Old Girl Rescued Nepal: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बीच एक 5 साल की बच्ची को दो दिन बाद मलबे के नीचे से जिंदा बचा लिया गया। बचाव अभियान के दौरान टीम को लगा कि मलबे के नीचे कोई बिल्ली फंसी हुई है। जब बचावकर्मियों ने मलबा हटाना शुरू किया तो वहां एक बच्ची मिली। बच्ची की पहचान मनीषा के रूप में हुई है। यह घटना रसुवा जिले के स्याब्रुबेसी इलाके की है। शुक्रवार को बचाव दल इलाके में बाढ़ और भूस्खलन के बाद मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहा था। इसी दौरान टीम को मलबे के नीचे से आवाज सुनाई दी।