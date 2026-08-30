उत्तर कोरियाई सेना में अचानक उथल-पुथल, किम जोंग उन ने बदल दिए बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री को भी बदला

यह विभाग हथियार बनाने का काम देखता है। उनका अनुभव वहां काम आ सकता है। पाक जोंग-चोन को वापस लाना खास बात है। वे पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनकी वापसी से सेना में अनुभव और स्थिरता आने की उम्मीद है। यह पूरा फेरबदल एक ही दिन में सामने आया।