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उत्तर कोरियाई सेना में अचानक उथल-पुथल, किम जोंग उन ने बदल दिए बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री को भी बदला

North Korea Army: उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने सेना के ऊपरी स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। नो क्वांग-चोल को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया है।
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भारत

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Mukul Kumar

Aug 30, 2026

kim jong un

नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन। (फोटो- The Washington Post)

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना के ऊपरी स्तर पर अचानक बड़ा बदलाव कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब देश रूस के साथ और ज्यादा करीब आ रहा है।

यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में यह सैन्य फेरबदल दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है। राज्य मीडिया केसीएनए ने रविवार को बताया कि किम जोंग उन ने रक्षा मंत्री नो क्वांग-चोल को उनके पद से हटा दिया है।

नो क्वांग-चोल को क्या मिला पद?

उत्तर कोरिया ने अब किम सोंग-गी को नया रक्षा मंत्री बनाया है। किम सोंग-गी पहले सेना के राजनीतिक ब्यूरो के निदेशक थे। उधर, नो क्वांग-चोल को अब शक्तिशाली युद्ध सामग्री उद्योग विभाग में वरिष्ठ पद दिया गया है।

इसी बदलाव में अनुभवी रणनीतिकार पाक जोंग-चोन को फिर से केंद्रीय सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाक जोंग-चोन को वापस लाना किम जोंग उन की पुरानी टीम पर भरोसा जताने जैसा लगता है।

रक्षा वैज्ञानिकों का सम्मान भी एक साथ

इस सैन्य बदलाव के साथ ही किम जोंग उन ने रक्षा वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने उन वैज्ञानिकों की तारीफ की जिन्होंने देश के लड़ाकू हथियारों को और मजबूत बनाया। यह सम्मान समारोह तब हुआ जब उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

रूस के साथ रिश्तों का असर साफ दिख रहा है

उत्तर कोरिया और रूस के रिश्ते यूक्रेन युद्ध के दौरान काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देश एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऐसे में सेना में यह बदलाव किम जोंग उन की रणनीति का हिस्सा लगता है। वह अपनी सेना को और चुस्त-दुरुस्त बनाना चाहते हैं।

नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति और पुराने रणनीतिकार की वापसी से यह संकेत मिलता है कि किम जोंग उन सैन्य मामलों में अपना नियंत्रण और मजबूत कर रहे हैं।

अब हथियार का विभाग देखेंगे नो क्वांग-चोल

किम सोंग-गी की पृष्ठभूमि सैन्य राजनीति से जुड़ी है। वे सेना के अंदर अनुशासन और विचारधारा दोनों पर नजर रखते थे। अब रक्षा मंत्री के रूप में उन्हें पूरी सेना की जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं नो क्वांग-चोल का स्थानांतरण युद्ध सामग्री विभाग में हुआ है।

यह विभाग हथियार बनाने का काम देखता है। उनका अनुभव वहां काम आ सकता है। पाक जोंग-चोन को वापस लाना खास बात है। वे पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उनकी वापसी से सेना में अनुभव और स्थिरता आने की उम्मीद है। यह पूरा फेरबदल एक ही दिन में सामने आया।

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Updated on:

30 Aug 2026 05:41 pm

Published on:

30 Aug 2026 04:47 pm

Hindi News / World / उत्तर कोरियाई सेना में अचानक उथल-पुथल, किम जोंग उन ने बदल दिए बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री को भी बदला

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