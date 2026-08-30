30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

North Cyprus ferry capsized: समुद्र में पलटी 279 लोगों को ले जा रही बोट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Ferry Accident: नॉर्थ साइप्रस के पोर्ट से रवाना हुई एक यात्री फेरी रविवार दोपहर समुद्र में पलट गई। रिपोर्टों के मुताबिक, फेरी में करीब 279 लोग सवार थे और यह तट से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हुई। यात्रियों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड की नावों, हेलिकॉप्टर और निजी नावों की मदद ली जा रही है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Aug 30, 2026

North Cyprus ferry capsized

नॉर्थ साइप्रस के पास 279 यात्रियों से भरी फेरी पलटी (फोटो- वीडियो ग्रैब/ X@nazliiozdemr )

North Cyprus ferry capsized: उत्तरी साइप्रस के तट पर रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लगभग 270 यात्रियों को ले जा रही एक पैसेंजर फेरी समुद्र में पलट गई। यह हादसा बंदरगाह से फेरी के रवाना होने के कुछ ही देर बाद तट से लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर हुआ। हादसे की खबर मिलते ही तुर्की साइप्रियोट तटरक्षक बल (Coast Guard) की नावें घटनास्थल पर भेजी गईं, जो मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।

पानी भरने के बाद समुद्र में पलटी फेरी

रिपोर्ट्स के अनुसार, 'फिलो जेट' कंपनी द्वारा संचालित एक्सप्रेस पैसेंजर जहाज किरेनिया बंदरगाह से तुर्की के तासुकु बंदरगाह के लिए निकला था। निकलने के कुछ ही देर बाद, जहाज में अचानक पानी भरने लगा और वह समुद्र के गहरे पानी में पलट गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड के कई जहाज, निजी नावें और आम लोगों की नावें रेस्क्यू के लिए घटनास्थल पर पहुंची।

पलटे हुए जहाज पर रेस्क्यू का इंतजार करते यात्री

हादसे के समय जहाज पर लगभग 270 से 279 यात्री सवार थे। जहाज के पलटने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई यात्रियों ने खुद को बचाने के लिए जहाज के उल्टे हिस्से पर चढ़कर बचाव टीमों का इंतजार किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या जान जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

तट पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात

समुद्र से बचाए गए यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार देने के लिए तट पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। कोस्ट गार्ड के जवान नावों का इस्तेमाल करके यात्रियों को एक-एक करके तट पर लाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन और बचाव टीमों की प्राथमिकता सभी यात्रियों को जल्द से जल्द सुरक्षित तट पर लाना है।

आरक्षण पर मांझी-चिराग में तकरार, तेजस्वी बोले- नागपुर के इशारे पर हो रहा सारा ड्रामा, दम है तो जनरल सीट से दोनों लड़ें चुनाव

ये भी पढ़ें
Tejashwi Yadav, Chirag Paswan, Jitan Ram Manjhi, reservation sub-classification

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 05:29 pm

Published on:

30 Aug 2026 05:29 pm

Hindi News / World / North Cyprus ferry capsized: समुद्र में पलटी 279 लोगों को ले जा रही बोट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

उत्तर कोरियाई सेना में अचानक उथल-पुथल, किम जोंग उन ने बदल दिए बड़े अधिकारी, रक्षा मंत्री को भी बदला

kim jong un
विदेश

PM Modi को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, भारत से रिश्ते हुए और मजबूत

PM Modi Uzbekistan Award
विदेश

Flood News: तिब्बत में बाढ़ की सच्चाई छुपा रहा है चीन, भयानक मंजर का वीडियो क्यों हटाया? दलाई लामा के भतीजे ने खोला राज

Tibet Flood News
विदेश

PoJK Unrest: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में क्यों बढ़ी अशांति? HRCP ने बताई बड़ी वजहें

Pakistan Occupied jammu kashmir Protest.
पाकिस्तान

यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होगा आइसलैंड, 52.5% जनता ने सदस्यता वार्ता के खिलाफ दिया वोट

Iceland EU referendum, Iceland rejects EU accession talks
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.