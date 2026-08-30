North Cyprus ferry capsized: समुद्र में पलटी 279 लोगों को ले जा रही बोट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

North Cyprus ferry capsized: उत्तरी साइप्रस के तट पर रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लगभग 270 यात्रियों को ले जा रही एक पैसेंजर फेरी समुद्र में पलट गई। यह हादसा बंदरगाह से फेरी के रवाना होने के कुछ ही देर बाद तट से लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर हुआ। हादसे की खबर मिलते ही तुर्की साइप्रियोट तटरक्षक बल (Coast Guard) की नावें घटनास्थल पर भेजी गईं, जो मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।