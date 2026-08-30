North Cyprus ferry capsized: समुद्र में पलटी 279 लोगों को ले जा रही बोट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नॉर्थ साइप्रस के पास 279 यात्रियों से भरी फेरी पलटी (फोटो- वीडियो ग्रैब/ X@nazliiozdemr )
North Cyprus ferry capsized: उत्तरी साइप्रस के तट पर रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां लगभग 270 यात्रियों को ले जा रही एक पैसेंजर फेरी समुद्र में पलट गई। यह हादसा बंदरगाह से फेरी के रवाना होने के कुछ ही देर बाद तट से लगभग दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर हुआ। हादसे की खबर मिलते ही तुर्की साइप्रियोट तटरक्षक बल (Coast Guard) की नावें घटनास्थल पर भेजी गईं, जो मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 'फिलो जेट' कंपनी द्वारा संचालित एक्सप्रेस पैसेंजर जहाज किरेनिया बंदरगाह से तुर्की के तासुकु बंदरगाह के लिए निकला था। निकलने के कुछ ही देर बाद, जहाज में अचानक पानी भरने लगा और वह समुद्र के गहरे पानी में पलट गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड के कई जहाज, निजी नावें और आम लोगों की नावें रेस्क्यू के लिए घटनास्थल पर पहुंची।
हादसे के समय जहाज पर लगभग 270 से 279 यात्री सवार थे। जहाज के पलटने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई यात्रियों ने खुद को बचाने के लिए जहाज के उल्टे हिस्से पर चढ़कर बचाव टीमों का इंतजार किया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे में कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या जान जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
समुद्र से बचाए गए यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार देने के लिए तट पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। कोस्ट गार्ड के जवान नावों का इस्तेमाल करके यात्रियों को एक-एक करके तट पर लाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन और बचाव टीमों की प्राथमिकता सभी यात्रियों को जल्द से जल्द सुरक्षित तट पर लाना है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग