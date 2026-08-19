उत्तर कोरिया ने दी ‘आत्मरक्षा’ की चेतावनी, ट्रंप के सैन्य अभ्यास घटाने के आदेश का नहीं दिखा असर

सोल। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के साथ दूरियां घटाने की कोशिश में हैं और दक्षिण कोरिया भी प्योंगयांग के साथ रिश्तों को पटरी पर लाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया इन प्रयासों को तरजीह देता नहीं दिख रहा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' (यूएफएस) से बौखलाए उत्तर कोरिया ने इसे सीधे तौर पर उकसावा करार दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए 'आत्मरक्षा' के कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास की अवधि और दायरा कम करने का फैसला किया है।