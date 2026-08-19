Imran Khan: नौ महीने बाद परिवार से मिले इमरान खान, बहन नूरीन और पत्नी बुशरा ने की मुलाकात

पाकिस्तानी समाचार पत्र 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने इस वर्ष पहली बार उनसे भेंट की। जेल सूत्रों के हवाले से दी गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों के बीच यह मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जो करीब 15 मिनट तक चली। इस दौरान नूरीन ने इमरान के स्वास्थ्य का हाल जाना और दोनों के बीच अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई। साथ ही, नूरीन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से भी अवगत कराया, जिसमें इमरान को चिकित्सीय जांच और उपचार के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया है।