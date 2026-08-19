इमरान खान की मुश्किलें नहीं हुईं कम, प्राइवेट हॉस्पिटल पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी पाक सरकार

पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर रेडियो पाकिस्तान का एक वीडियो साझा करते हुए सरकार का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि यह आदेश कानूनी दायरे में फिट नहीं बैठता है। सरकार अपनी पुनर्विचार याचिका के जरिए अदालत के सामने यह तर्क रखेगी कि 73 वर्षीय इमरान खान का इलाज किसी निजी अस्पताल के बजाय सरकारी चिकित्सा संस्थानों में ही करवाया जाए। कानून मंत्री का स्पष्ट रूप से मानना है कि जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि देश के सरकारी अस्पताल पूर्व प्रधानमंत्री को आवश्यक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में पूरी तरह से अक्षम हैं, तब तक उन्हें किसी निजी सुविधा में स्थानांतरित करना तार्किक नहीं है।