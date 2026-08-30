Nepal Flood: जहां सुबह सैर होती थी, वहां अब दफनाए गए सैकड़ों शव, बाढ़ के बाद नेपाल में अस्पतालों का भी बुरा हाल

देवघाट के जंगल में शनिवार को 96 अज्ञात शव दफनाए गए। रविवार को सौ से ज्यादा और दफनाने की तैयारी थी। बारतपुर के मुख्य जिला अधिकारी गणेश आर्य ने साफ कहा कि शव अस्पतालों में तेजी से सड़ रहे थे। स्वास्थ्य का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए यही एक रास्ता बचा।