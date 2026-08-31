अंकित बालियान हत्याकांड: दो शूटर एनकाउंटर में ढेर, पिता बोले- बाकी को भी मारो तभी तसल्ली होगी

शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों शूटर बाइक से सोनीपत की तरफ भाग रहे हैं। इसके बाद औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से करीब 20 राउंड गोलियां चलीं।