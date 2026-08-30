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Ankit Baliyan Murder Case Update: ‘सीएम योगी खुद कर रहे केस की मॉनिटरिंग’, अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर क्या बोले संगीत सोम

Ankit Baliyan Murder Case Update: अंकित बालियान हत्याकांड के बाद भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। वहीं सांसद इमरान मसूद ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हत्याकांड के जल्द खुलासे की मांग की।
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शामली

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Harshul Mehra

Aug 30, 2026

ankit baliyan murder case sangeet som imran masood reacted

अंकित बालियान हत्याकांड अपडेट। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Ankit Baliyan Murder Case Update: शामली के गांव बंतीखेड़ा में रविवार शाम मेरठ के सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पहुंचे। उन्होंने दिवंगत अंकित बालियान के घर जाकर उनके पिता सतबीर फौजी से मुलाकात की और बेटे की हत्या पर शोक जताते हुए परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार और पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संगीत सोम ने कहा कि अंकित बालियान की हत्या बेहद गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए STF समेत पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होने की उम्मीद है।

‘आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाएगी’

पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अंकित बालियान हत्याकांड में जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संगीत सोम ने यह भी कहा कि समाज के लोग भी इस दुख की घड़ी में अंकित के परिवार के साथ हैं। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि पुलिस जल्द घटना का राजफाश करेगी।

इमरान मसूद ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल

वहीं, सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने भी अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने घटना को दुस्साहसपूर्ण बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इमरान मसूद ने कहा कि बीच चौराहे पर अंकित की हत्या ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की बात कही जाती है तो इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सांसद ने हत्याकांड का जल्द खुलासा किए जाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

अंकित की हत्या के बाद परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश

अंकित बालियान की सरेराह गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद से उनके परिवार और गांव के लोगों में भारी आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। अंकित के पिता सत्यवीर फौजी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करने के लिए चार दिन का समय मांगा था। उन्होंने कहा कि वह पुलिस को पांचवां दिन भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला तो स्थिति गंभीर हो सकती है।

पिता ने कहा- इंसाफ नहीं मिला तो खुद लेंगे बदला

अंकित के पिता ने आक्रोशित अंदाज में कहा कि उनके बेटे की जिस तरह गोलियों से भूनकर हत्या की गई, उसके बाद परिवार बेहद दुख और गुस्से में है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपने स्तर पर बदला लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने और हत्याकांड में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

‘20 से ज्यादा चौराहे पार कर फरार हो गए बदमाश’

सत्यवीर फौजी ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया जाता है, लेकिन अंकित की हत्या के बाद आरोपी कथित तौर पर कई चौराहों को पार करते हुए फरार हो गए। उन्होंने कहा कि घटना कोतवाली के पास हुई और इसके बाद आरोपी हरियाणा सीमा की ओर निकल गए। इसे लेकर उन्होंने पुलिस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

पुलिस से पूछा- ‘अब बुलडोजर कहां है?’

अंकित के पिता ने सरकार की अपराध विरोधी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अब पुलिस का बुलडोजर कहां है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बदमाश पुलिस को चुनौती देते हुए वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस की भूमिका अब सिर्फ वाहनों के चालान तक सीमित रह गई है।

घटनास्थल के पास मिला गमछा और हेलमेट

हत्याकांड के बाद घटनास्थल के आसपास बदमाशों से जुड़ी कुछ चीजें मिलने की बात भी सामने आई है। परिवार की ओर से बताया गया है कि दुकान के पास एक गमछा और हेलमेट गिरा मिला। पुलिस इन सुरागों समेत घटनास्थल से जुटाए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

पुलिस के सामने जल्द खुलासे की चुनौती

अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर परिवार और ग्रामीणों में बढ़ते आक्रोश के बीच पुलिस के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले के जल्द खुलासे की चुनौती है। वहीं, राजनीतिक नेताओं के बयानों के बाद मामला और भी चर्चा में आ गया है। परिवार लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रहा है। अब पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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Updated on:

30 Aug 2026 01:38 pm

Published on:

30 Aug 2026 01:38 pm

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