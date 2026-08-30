Ankit Baliyan Murder Case Update: ‘सीएम योगी खुद कर रहे केस की मॉनिटरिंग’, अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर क्या बोले संगीत सोम

Ankit Baliyan Murder Case Update: शामली के गांव बंतीखेड़ा में रविवार शाम मेरठ के सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पहुंचे। उन्होंने दिवंगत अंकित बालियान के घर जाकर उनके पिता सतबीर फौजी से मुलाकात की और बेटे की हत्या पर शोक जताते हुए परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार और पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संगीत सोम ने कहा कि अंकित बालियान की हत्या बेहद गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए STF समेत पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होने की उम्मीद है।