Ankit Baliyan Murder Case Update: लॉरेंस बिश्नोई से काला जठेड़ी गैंग तक पहुंची जांच, पत्नी ने की 48 घंटों में एनकाउंटर की मांग

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में सीमा ने कहा कि पति की हत्या के बाद उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का भी सामना कर रही हैं। सीमा ने पुलिस-प्रशासन से हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वह बेहद कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगी। उन्होंने पुलिस-प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा, '' अगर अगले 1-2 दिनों के भीतर पुलिस ने अंकित की हत्या करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर नहीं किया, तो वह खुद CM आवास के पास पहुंचकर आत्महत्या कर लेंगी।''