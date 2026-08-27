अंकित बालियान हत्याकांड: संजीव बालियान बोले-सिद्धू मूसेवाला केस जैसी हो कार्रवाई, मां ने की एनकाउंटर की मांग

अंकित बालियान के पिता ने बेटे की हत्या पर कहा कि अभी तक पुलिस की ओर से उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच गोगा गैंग की ओर से हत्या की जिम्मेदारी लेने की खबरों पर उन्होंने कहा कि इन बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कोई अपराधी नहीं था, वह कलाकार था। पिता ने कहा कि यदि पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो उनका कानून-व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। उनके मुताबिक, पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए चार दिन का समय मांगा था, लेकिन परिवार ने पांच दिन का समय दे दिया। इसके बावजूद अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है।