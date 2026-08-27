TMC के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता का मामला, लोकसभा के नोटिस पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले- सही दिशा में कदम

जिन 20 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की मांग की गई है, उनमें काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सायनी घोष, बापी हलदर, मोहम्मद अबू ताहेर खान, कालीपद सरेन खेरवाल, आसित कुमार माल, जून मालिया, मिताली बाग, खलीलुर रहमान, माला रॉय, शर्मिला सरकार और यूसुफ पठान शामिल हैं। मामले में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा महासचिव को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। अब लोकसभा की ओर से जारी नोटिस के जवाब और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।