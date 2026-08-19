TMC में बगावत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी हाथ से फिसली, क्या पार्टी पर खत्म हो रही दीदी की पकड़?

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बढ़ती खींचतान ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद को लेकर ममता के खेमे और बागी विधायकों के बीच विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता के गुट को इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।