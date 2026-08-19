पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन ड्रग नेटवर्क ध्वस्त, 8.536 किलो हेरोइन और आठ पिस्तौल बरामद

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे। उनसे अवैध हथियार और हेरोइन की खेप हासिल कर आगे आपराधिक तत्वों को सप्लाई करते थे। यादव ने कहा कि मामले के सभी नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इसका उद्देश्य नशे और अवैध हथियारों की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दर्शन सिंह उर्फ चन्ना (25), सतनाम सिंह (46), महाबीर सिंह (34), लवप्रीत सिंह उर्फ फूला उर्फ लव (24), हरमन सिंह उर्फ हम्मा (23), नरिंदर सिंह उर्फ रोबा (26), करण सिंह उर्फ करण (22), गुरजंत सिंह उर्फ घुधा (24) और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (21) के रूप में हुई है। इनमें दर्शन सिंह अमृतसर के जंड पीर कॉलोनी में रह रहा था, जबकि अन्य आरोपी अमृतसर और तरनतारन के विभिन्न गांवों एवं इलाकों के निवासी हैं।