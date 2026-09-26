ASI फायरिंग केस में अमृतसर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से कनेक्शन का दावा

IGP (बॉर्डर रेंज) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस को शनिवार सुबह आरोपियों के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस और CIA यूनिट की संयुक्त टीम ने थाना झंडेर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान एक आरोपी मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में करनवीर सिंह नंदी के पैर और सीने में गोली लगी। घायल आरोपी को जंडियाला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की जांघ में गोली लगी, जबकि एक अन्य अधिकारी बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगने से बच गया।