Amritsar Grenade Attack: अमृतसर में घर को बनाया निशाना, बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड; दो घायल, पुलिस ने तेज की जांच

Amritsar House Grenade Attack: पंजाब के अमृतसर में गुरुवार रात एक घर पर हुए ग्रेनेड हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जट्टा गांव में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक मकान को निशाना बनाया, जिससे परिवार के दो सदस्य घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।