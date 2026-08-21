Amritsar Grenade Attack: अमृतसर में घर को बनाया निशाना, बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड; दो घायल, पुलिस ने तेज की जांच

Amritsar Grenade Attack
Amritsar House Grenade Attack: पंजाब के अमृतसर में गुरुवार रात एक घर पर हुए ग्रेनेड हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जट्टा गांव में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक मकान को निशाना बनाया, जिससे परिवार के दो सदस्य घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, अमृतसर के जट्टा गांव में गुरुवार, 20 अगस्त की रात कुछ अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर पहुंचे। उन्होंने एक घर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अचानक हुए धमाके से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना में परिवार के दो सदस्य घायल हुए हैं।
धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है।
पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल हमले की वजह को लेकर है। शुरुआती जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि मकान में रहने वाले परिवार की किसी व्यक्ति से पुरानी दुश्मनी थी या नहीं। इसी वजह से जांच में व्यक्तिगत रंजिश समेत दूसरे संभावित पहलुओं को भी देखा जा रहा है। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है।
जांच एजेंसियां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही हैं। माना जा रहा है कि कैमरों से बाइक सवार संदिग्धों की पहचान या उनके भागने की दिशा के बारे में अहम सुराग मिल सकता है। हालांकि, अभी तक हमलावरों की पहचान या गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
इस घटना को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब अमृतसर पुलिस अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 20 अगस्त को सामने आई एक पुलिस कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने कई आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथियार और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए थे।
इससे पहले 16 अगस्त को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक पुलिस प्रतिष्ठान को निशाना बनाए जाने की कथित साजिश को विफल करने और करीब 690 ग्राम वजन का आईईडी तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद करने की जानकारी दी थी।
इन घटनाओं के बीच जट्टा गांव में घर पर हुआ ताजा हमला पुलिस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमलावरों ने सीधे एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया। हालांकि, इस घटना को किसी आतंकी साजिश से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही हमले की असली वजह और इसके पीछे शामिल लोगों को लेकर तस्वीर साफ होगी।
फिलहाल पुलिस का फोकस हमलावरों की पहचान करने और हमले के मकसद तक पहुंचने पर है। घटनास्थल से मिले संभावित सुरागों, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।
सबसे अहम सवाल यही है कि बाइक सवार हमलावरों ने इसी घर को क्यों चुना और उन्हें परिवार के बारे में क्या जानकारी थी। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही पता चलेगा कि यह हमला किसी निजी विवाद का परिणाम था या इसके पीछे कोई संगठित आपराधिक साजिश थी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और इलाके के लोगों की नजर आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी है।
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