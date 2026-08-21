21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Amritsar Grenade Attack: अमृतसर में घर को बनाया निशाना, बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड; दो घायल, पुलिस ने तेज की जांच

Punjab Grenade Attack: अमृतसर के जट्टा गांव में रात के सन्नाटे में हुई इस वारदात से लोग सहम गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमला किसी पुरानी रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है।
2 min read
Google source verification

अमृतसर

image

Manoj Vashisth

Aug 21, 2026

Amritsar Grenade Attack

Amritsar Grenade Attack

Amritsar House Grenade Attack: पंजाब के अमृतसर में गुरुवार रात एक घर पर हुए ग्रेनेड हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जट्टा गांव में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने एक मकान को निशाना बनाया, जिससे परिवार के दो सदस्य घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

बाइक से आए हमलावर, घर पर फेंका विस्फोटक

जानकारी के मुताबिक, अमृतसर के जट्टा गांव में गुरुवार, 20 अगस्त की रात कुछ अज्ञात हमलावर बाइक पर सवार होकर पहुंचे। उन्होंने एक घर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अचानक हुए धमाके से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना में परिवार के दो सदस्य घायल हुए हैं।

धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है।

निजी दुश्मनी या किसी बड़ी साजिश का एंगल?

पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल हमले की वजह को लेकर है। शुरुआती जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि मकान में रहने वाले परिवार की किसी व्यक्ति से पुरानी दुश्मनी थी या नहीं। इसी वजह से जांच में व्यक्तिगत रंजिश समेत दूसरे संभावित पहलुओं को भी देखा जा रहा है। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है।

जांच एजेंसियां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही हैं। माना जा रहा है कि कैमरों से बाइक सवार संदिग्धों की पहचान या उनके भागने की दिशा के बारे में अहम सुराग मिल सकता है। हालांकि, अभी तक हमलावरों की पहचान या गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अमृतसर में हाल के दिनों में बढ़ी पुलिस की सक्रियता

इस घटना को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब अमृतसर पुलिस अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 20 अगस्त को सामने आई एक पुलिस कार्रवाई में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने कई आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथियार और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए थे।

इससे पहले 16 अगस्त को अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक पुलिस प्रतिष्ठान को निशाना बनाए जाने की कथित साजिश को विफल करने और करीब 690 ग्राम वजन का आईईडी तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद करने की जानकारी दी थी।

इन घटनाओं के बीच जट्टा गांव में घर पर हुआ ताजा हमला पुलिस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमलावरों ने सीधे एक रिहायशी मकान को निशाना बनाया। हालांकि, इस घटना को किसी आतंकी साजिश से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही हमले की असली वजह और इसके पीछे शामिल लोगों को लेकर तस्वीर साफ होगी।

सीसीटीवी और पूछताछ से खुलेगा राज

फिलहाल पुलिस का फोकस हमलावरों की पहचान करने और हमले के मकसद तक पहुंचने पर है। घटनास्थल से मिले संभावित सुरागों, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है।

सबसे अहम सवाल यही है कि बाइक सवार हमलावरों ने इसी घर को क्यों चुना और उन्हें परिवार के बारे में क्या जानकारी थी। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही पता चलेगा कि यह हमला किसी निजी विवाद का परिणाम था या इसके पीछे कोई संगठित आपराधिक साजिश थी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और इलाके के लोगों की नजर आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2026 07:49 am

Published on:

21 Aug 2026 07:41 am

Hindi News / National News / Amritsar Grenade Attack: अमृतसर में घर को बनाया निशाना, बाइक सवारों ने फेंका ग्रेनेड; दो घायल, पुलिस ने तेज की जांच

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Manoj Naravane Warning: चीन और पाकिस्तान तो दिख रहे हैं, असली चिंता कहीं और है! नरवणे ने भारत के आसपास बदलते समीकरण पर क्यों चेताया

Manoj Naravane warning
राष्ट्रीय

जैसे को तैसा: दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बुलडोज़र एक्शन

Bulldozer action in Pakistan high commission
राष्ट्रीय

Raipur: इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, सीएम साय बोले- दोषियों पर सख्त कार्रवाई

Raipur
रायपुर

एक महीने में 20 रुपए से ज़्यादा बढ़े चीनी के दाम तो सरकार ने तय की स्टॉक लिमिट

Sugar
राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जानमोनी दास गिरफ्तार

pm modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.