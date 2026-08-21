Manoj Naravane Warning: चीन और पाकिस्तान तो दिख रहे हैं, असली चिंता कहीं और है! नरवणे ने भारत के आसपास बदलते समीकरण पर क्यों चेताया

China Pakistan threat to India: भारत की सुरक्षा चुनौती अब केवल सीमा पर खड़े दुश्मन तक सीमित नहीं है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने दक्षिण एशिया के बदलते हालात को लेकर ऐसी तस्वीर सामने रखी है, जिसमें पाकिस्तान का आतंकवाद, चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और पड़ोसी देशों की अस्थिरता एक-दूसरे से जुड़ी नजर आती है। उनका संदेश साफ है। भारत को बातचीत का रास्ता खुला रखते हुए अपनी सैन्य ताकत इतनी मजबूत रखनी होगी कि कोई भी देश या संगठन दुस्साहस करने से पहले कई बार सोचे।