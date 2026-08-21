जादवपुर यूनिवर्सिटी में ABVP और वामपंथी छात्रों के बीच बवाल, मुख्य गेट का ऐतिहासिक लोगो टूटा, भारी तनाव

इस पूरे विवाद की शुरुआत बुधवार रात उस समय हुई जब छात्र संगठनों के बीच बैनर-झंडे हटाने और कैंपस में तोड़फोड़ करने को लेकर कहासुनी हो गई। ABVP का आरोप है कि उनके दो प्रमुख सदस्यों के साथ मारपीट की गई, जबकि वामपंथी संगठनों का कहना है कि ABVP कार्यकर्ता बिना अनुमति इंजीनियरिंग फैकल्टी की बैठक में घुस आए थे और हंगामा करने लगे।

अगले दिन गुरुवार को ABVP कार्यकर्ताओं ने गरियाहाट रोड से कैंपस की ओर रैली निकाली और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर, वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्य 8B बस स्टैंड के पास जमा हो गए। इसी आपाधापी में यूनिवर्सिटी के गेट पर चढ़े बाहरी लोगों का पैर लगने से प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किए गए लोगो का बाहरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया।