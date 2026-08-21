Two vessels hijacked: 22 भारतीयों पर संकट! यमन और सोमालिया के पास दो कमर्शियल जहाज हाईजैक

समुद्री डाकुओं ने सोमवार को सोमालिया के पंटलैंड तट के पास M/V LUTUF नामक कैमरून के झंडे वाले मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया था। इसके बारे में सोमालिया के एक अधिकारी ने बताया कि जहाज पर 10 सदस्यीय दल था, जिसमें छह भारतीय, एक तुर्किये, एक जॉर्जियाई और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। उन्होंने कहा कि करीब आठ समुद्री डाकुओं ने जहाज पर कब्जा किया। माना जा रहा है कि यह वही समूह है, जो अप्रैल में M/V Sward के अपहरण में भी शामिल था।