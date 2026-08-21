US Iran War: ईरान पर अमेरिका का आर्थिक शिकंजा, चीन को भी चेतावनी; तेल बाजार में बढ़ी हलचल, 67 जहाजों पर कार्रवाई

Trump Iran Sanctions: अमेरिका और ईरान के बीच करीब छह महीने से जारी टकराव अब युद्ध के मैदान से निकलकर अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंचता दिख रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को अलग-थलग करने के लिए अभूतपूर्व आर्थिक अभियान का ऐलान किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में प्रतिबंधों का दायरा और सख्त होगा। इस रणनीति में चीन और अमेरिकी सहयोगियों की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है।