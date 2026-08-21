चीन में ट्रैफिक संभाल रहे रोबोट, 95% मामलों में उल्लंघन पहचाने

चीन (China) में अब ट्रैफिक (Traffic) संभालने का काम सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि रोबोट (Robots) भी कर रहे हैं। हांगझोऊ शहर में तैनात किए गए ये रोबोट बिना हेलमेट ई-बाइक चलाने वालों से लेकर स्टॉप लाइन पार करने वाले वाहनों तक पर नज़र रखते हैं। कंपनी का दावा है कि मई से तैनात 15 रोबोट 1.70 लाख से ज़्यादा चेतावनियाँ जारी कर चुके हैं। ये रोबोट पहियों पर चलते हैं। इनके पास न बंदूक है, न किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति। लेकिन कैमरे, रडार और ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग की मदद से ये सड़क पर होने वाले ट्रैफिक 95% से ज्यादा उल्लंघनों को पहचान सकते हैं। ये सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चौराहों पर पहले से तय स्थानों पर पहुंचते हैं।