नाइजीरिया में नदी में पलटी नाव, 51 लोगों की मौत

नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में गोराऊ गांव के नदी में नाव के पलटने से 51 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। पूर्व स्थानीय काउंसलर इब्राहिम मूसा के ने बताया कि 46 शवों के पहले मिलने से उन्हें उसके बाद ही दफना दिया गया था। उसके बाद नदी से 5 और शव निकाले गए, जिससे मृतकों की संख्या 51 पहुंच गई। कई शवों को चटाई और पारंपरिक कपड़ों में लपेटकर मस्जिद के आंगन में रखा गया, जहां से उन्हें दफनाने ले जाया गया। हादसे के समय नाव पर 70 से ज़्यादा लोग सवार थे। ऐसे में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।