आतंकियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, नाइजीरिया में 29 लोगों की मौत

आतंकवाद (Terrorism) दुनियाभर में एक गंभीर समस्या है और पिछले एक दशक में दुनिया के कई देशों में तेज़ी से बढ़ा है। अफ्रीकी देश भी इससे अछूते नहीं रहे हैं और वहाँ अक्सर ही आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक आतंकी हमला (Terrorist Attack) अब नाइजीरिया (Nigeria) में देखने को मिला है। नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी राज्य अदामावा (Adamawa) में रविवार को आतंकियों ने भीषण हमला कर दिया। हमला गोंबी (Gombi) लोकल गवर्नमेंट एरिया के गयाकू और तेलाबाला समुदायों पर हुआ। जानकारी के अनुसार आतंकी शाम करीब 5 बजे कम्युनिटी प्राइमरी स्कूल के फुटबॉल मैदान पर मैच के दौरान अचानक घुस गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से चीखपुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।