बम धमाकों से दहल उठा नाइजीरिया…बिछ गई लाशें, मचा कोहराम

बम धमाकों (Bomb Blasts) से नाइजीरिया (Nigeria) दहल उठा। सोमवार को नाइजीरिया के बोर्नो (Borno) राज्य के मैदुगुरी (Maiduguri) शहर में तीन बम धमाकों के मामले सामने आए, जिनसे हाहाकार मच गया। बम धमाके यूनिवर्सिटी ऑफ मैदुगुरी टीचिंग हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर, पोस्ट ऑफिस मार्केट में और मंडे मार्केट में हुए। बताया जा रहा है कि तीनों बम धमाके आत्मघाती बम धमाके थे।