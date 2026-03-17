विमान हुआ क्रैश और बना आग का गोला, घाना में 2 लोगों की मौत

Plane crashes in Ghana
दुनियाभर में विमान हादसों के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं विमान हादसों के मामले देखने को मिलते हैं और पिछले दो साल में तो इस तरह के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। अब घाना (Ghana) में विमान हादसे का मामला सामने आया है। सोमवार को घाना के पूर्वी बंदरगाह शहर टेमा (Tema) में एक माइक्रोलाइट विमान क्रैश (Plane Crash) हो गया। यह हो शहर (Ho) से अकरा (Accra) जा रहा था। उसी दौरान विमान टेमा कम्युनिटी वन इलाके में ओनिन्कु ड्राइव स्कूल पार्क के पास मेट्रोपॉलिटन असेंबली नर्सरी 3 स्कूल के कंपाउंड में क्रैश हो गया।
घाना के टेमा शहर के मेट्रोपॉलिटन असेंबली नर्सरी 3 स्कूल के कंपाउंड में क्रैश होने के बाद विमान आग का गोला बन गया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और भीड़ जमा हो गई।
विमान क्रैश होने की वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों विमान में सवार पायलट थे। विमान क्रैश होने से स्कूल के कंपाउंड में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के तुरंत बाद ही टीचर्स ने सभी छात्र-छात्राओं को स्कूल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
घाना में यह विमान किस वजह से क्रैश हुआ, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मामले की जांच शुरू हो गई है जिससे जल्द से जल्द हादसे की वजह का पता लगाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग