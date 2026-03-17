विमान हुआ क्रैश और बना आग का गोला, घाना में 2 लोगों की मौत

दुनियाभर में विमान हादसों के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही कहीं न कहीं विमान हादसों के मामले देखने को मिलते हैं और पिछले दो साल में तो इस तरह के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। अब घाना (Ghana) में विमान हादसे का मामला सामने आया है। सोमवार को घाना के पूर्वी बंदरगाह शहर टेमा (Tema) में एक माइक्रोलाइट विमान क्रैश (Plane Crash) हो गया। यह हो शहर (Ho) से अकरा (Accra) जा रहा था। उसी दौरान विमान टेमा कम्युनिटी वन इलाके में ओनिन्कु ड्राइव स्कूल पार्क के पास मेट्रोपॉलिटन असेंबली नर्सरी 3 स्कूल के कंपाउंड में क्रैश हो गया।