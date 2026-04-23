पाकिस्तान में आतंकियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियाँ, 9 लोगों की मौत, विदेशी नागरिक को किया किडनैप

पाकिस्तान (Pakistan) लंबे समय से आतंकवाद (Terrorism) का हॉटस्पॉट रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकवाद को पनपने में मदद की और साथ ही दुनियाभर के आतंकियों को संरक्षण भी दिया है। हालांकि अब स्थिति बदल गई है और खुद पाकिस्तान भी आतंकवाद के दलदल में फंस चुका है। पाकिस्तान में हमेशा ही आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी आतंकी गतिविधियाँ काफी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमले होते रहते हैं और अब ऐसा ही और मामला बलूचिस्तान (Balochistan) में देखने को मिला है।