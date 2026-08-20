Colombia Earthquake: भूकंप ने मचाई तबाही, मरने वालों की संख्या पहुंची 319

भूकंप के बाद अभी भी 260 लोग लापता हैं। इनमें से कई लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। ऐसे में लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है, जिससे जल्द से जल्द लापता लोगों की तलाश पूरी की जा सके। लापता लोगों के परिवारों ने अभी भी अपने करीबियों के मिलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। देश की आपदा जोखिम प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि भूकंप की वजह से लगभग 277 इमारतें ढह गई हैं और करीब 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से हज़ारों लोग विस्थापित हो गए हैं। अभी भी इमारतों और घरों के मलबे को पूरी तरह हटाया नहीं जा सका है, लेकिन कोशिश जारी है। सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी लगातार काम कर रही हैं।