ब्लैक सी में ड्रोन हमला: रोमानिया के एफ-16 ने रूस के ड्रोन को किया ध्वस्त, यूरोप में बढ़ी हलचल

इस घटना के बाद यूरोप में हलचल बढ़ गई है। रोमानिया के राष्ट्रपति निकुसोर दान ने इस ड्रोन हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ कहा कि ये घटनाएं रूसी संघ की तरफ से लापरवाही भरी हरकतें हैं। उन्होंने नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने का वादा किया।