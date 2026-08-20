ट्रंप का बड़ा दावा- किम जोंग उन को ओबामा-बाइडन नहीं, मैं पसंद, इसी साल होगी मुलाकात!

US North Korea Relations: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इस साल के अंत तक उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मुलाकात प्रस्तावित है। ट्रंप ने किम के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर कोरियाई नेता उन्हें पसंद करते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह इस साल के अंत में किम जोंग उन से मुलाकात की उम्मीद कर रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, उनसे मुलाकात करूंगा।