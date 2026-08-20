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यमन के पास समुद्र में खौफनाक हमला, छह हथियारबंद लोगों ने जहाज पर किया कब्जा, सोमालिया की ओर ले गए

Attack On Yemen: यमन के तट के पास खाड़ी अदन में छह हथियारबंद लोगों ने जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज सोमालिया की तरफ ले जाया जा रहा है।
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भारत

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Mukul Kumar

Aug 20, 2026

Sea News

समुद्र के लिए इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- X/joop soesan)

यमन के तट के पास समुद्र में एक बार फिर खौफनाक घटना हो गई है। छह हथियारबंद लोगों ने एक जहाज पर चढ़कर उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया है। अब यह जहाज सोमालिया की तरफ ले जाया जा रहा है।

ब्रिटेन की समुद्री व्यापार निगरानी एजेंसी 'यूकेएमटीओ' ने यह जानकारी दी है। यह घटना खाड़ी अदन में हुई है, जहां पहले भी कई बार जहाजों पर हमले हो चुके हैं।

खतरे में चालक दल

एजेंसी के अनुसार, जहाज पर सवार इन लोगों ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। चालक दल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई कि जहाज पर कितने लोग थे और उनकी स्थिति क्या है।

इससे पहले यूकेएमटीओ ने बताया था कि एक टैंकर यमन के मुकल्ला शहर के पूर्व में पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। तभी एक अनधिकृत नाव उसके करीब आई। इसके कुछ समय बाद ही छह हथियारबंद लोगों द्वारा जहाज पर चढ़ने और उसे मोड़ने की खबर सामने आई।

इस इलाके में हमेशा सतर्क रहते हैं जहाज

यह इलाका लंबे समय से समुद्री डकैती और हमलों के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में यमन और सोमालिया के आसपास के समुद्री रास्तों पर सुरक्षा को लेकर कई बार चेतावनियां जारी की गई हैं। व्यापारिक जहाज यहां से गुजरते समय हमेशा सतर्क रहते हैं।

इस घटना से अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खाड़ी अदन से होकर रोजाना सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। तेल टैंकर और मालवाहक जहाज इस रूट का इस्तेमाल करते हैं।

सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय

इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं। अभी तक जहाज का नाम, उसके मालिक या चालक दल के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

क्षेत्र में गश्त करने वाले जहाज और हवाई निगरानी बढ़ाई जा सकती है। अलजजीरा के मुताबिक, ऐसे हमलों के पीछे कई बार स्थानीय समूह या समुद्री डकैत होते हैं जो फिरौती के लिए जहाज और चालक दल को अपने कब्जे में लेते हैं। इस बार भी मकसद क्या है, यह साफ नहीं हो पाया है।

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Updated on:

20 Aug 2026 04:57 pm

Published on:

20 Aug 2026 04:57 pm

Hindi News / World / यमन के पास समुद्र में खौफनाक हमला, छह हथियारबंद लोगों ने जहाज पर किया कब्जा, सोमालिया की ओर ले गए

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