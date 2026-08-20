यमन के पास समुद्र में खौफनाक हमला, छह हथियारबंद लोगों ने जहाज पर किया कब्जा, सोमालिया की ओर ले गए

क्षेत्र में गश्त करने वाले जहाज और हवाई निगरानी बढ़ाई जा सकती है। अलजजीरा के मुताबिक, ऐसे हमलों के पीछे कई बार स्थानीय समूह या समुद्री डकैत होते हैं जो फिरौती के लिए जहाज और चालक दल को अपने कब्जे में लेते हैं। इस बार भी मकसद क्या है, यह साफ नहीं हो पाया है।