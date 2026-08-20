UN में भारत ने पाकिस्तान को घेरा, आतंकियों को सूची से हटाने पर उठाए सवाल

भारत ने स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने की मांग दोहराई। भारत ने आएगी कहा कि यह बदलाव केवल बातचीत से नहीं होगा। इसके लिए स्पष्ट लक्ष्य, तय समय सीमा और ठोस प्रक्रिया जरूरी है। भारत ने शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उसका कहना है कि सेना और पुलिस भेजने वाले देशों को UNSC के महत्वपूर्ण फैसलों में पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।