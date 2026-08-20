सीरिया में तुर्किए की सैन्य मौजूदगी से इजरायल बेचैन, कहा- दुश्मनों को यहां टिकने नहीं देंगे

इजरायल के सरकारी चैनल कान टीवी के मुताबिक, रोमन गोफमैन और असद हसन अल-शिबानी के बीच पिछले हफ्ते फोन पर बातचीत हुई। जून में गोफमैन के मोसाद प्रमुख बनने के बाद दोनों के बीच यह पहला संपर्क बताया जा रहा है। बातचीत का मुख्य मुद्दा सीरिया में तुर्किए की बढ़ती सैन्य गतिविधियां थीं। इस बातचीत को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब इजरायल और तुर्किए के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। हालांकि, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इस रिपोर्ट पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन नेतन्याहू ने अपनी लिकुड पार्टी के एक्स पोस्ट किए गए वीडियो में सीरिया को लेकर इजरायल का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि इजरायल सीरिया में तुर्किए की ऐसी सैन्य बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो उसके लिए खतरा बन सकती है। फिलहाल सीरिया में तुर्किए की सैन्य मौजूदगी और इजरायल की प्रतिक्रिया ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के अगले कदम पर सभी की नजर रहेगी।