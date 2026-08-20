Kenya Helicopter Crash: केन्या में सफारी हेलीकॉप्टर क्रैश, इक्वाडोर के खुफिया प्रमुख समेत समेत 7 लोगों की मौत

हादसे की जगह काफी दुर्गम थी। वहां आग भी लगी हुई थी। इससे शवों को निकालने में परेशानी हुई। केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि राहत अभियान जारी है। इसियोलो से एक अतिरिक्त टीम भी भेजी गई है। ट्रॉपिक एयर केन्या ने बचाव अभियान में मदद के लिए दो हेलीकॉप्टर भेजे हैं। केन्या का परिवहन मंत्रालय हादसे की जांच कर रहा है। इससे पहले फरवरी में भी पश्चिमी केन्या में एक हेलीकॉप्टर हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी।