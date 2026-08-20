बांग्लादेश में 35 साल बाद राष्ट्रपति चुनाव, BNP और जमात गठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने

बांग्लादेश के इतिहास में अब तक 12 बार राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। इसमें 8 बार राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। संविधान लागू होने के बाद पहला चुनाव 1974 में हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोहम्मदुल्लाह निर्वाचित हुए। वहीं, इसके एक साल बाद संविधान में संशोधन हुआ और सीधे जनता से राष्ट्रपति चुनने की व्यवस्था लागू कर दी गई। इसी व्यवस्था के तहत 1978, 1981 और 1986 में जनता ने अपने वोट से राष्ट्रपति चुना, लेकिन 1991 में एक बार फिर संसदीय प्रणाली वापस आ गई और तभी से राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के जरिए ही हो रहा है।