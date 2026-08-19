शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पर रणधीर जायसवाल का बयान – ‘जांच की जा रही है’

बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina) 2 साल से भारत (India) की शरण में रह रही हैं। देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के चलते पूर्व बांग्लादेशी पीएम अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ बांग्लादेश छोड़कर 5 अगस्त 2024 को भारत आई थीं। हालांकि कुछ समय बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक उनका प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। कुछ समय पहले ही बांग्लादेश सरकार ने फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट की। इस विषय में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने बयान जारी किया है।