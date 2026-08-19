18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पर रणधीर जायसवाल का बयान – ‘जांच की जा रही है’

Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट पर रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया है। क्या कहा जायसवाल ने? आइए नज़र डालते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Aug 19, 2026

Randhir Jaiswal

रणधीर जायसवाल (Photo - @MEAIndia)

बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व पीएम शेख हसीना (Sheikh Hasina) 2 साल से भारत (India) की शरण में रह रही हैं। देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के चलते पूर्व बांग्लादेशी पीएम अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ बांग्लादेश छोड़कर 5 अगस्त 2024 को भारत आई थीं। हालांकि कुछ समय बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक उनका प्रत्यर्पण नहीं किया गया है। कुछ समय पहले ही बांग्लादेश सरकार ने फिर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट की। इस विषय में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने बयान जारी किया है।

''जांच की जा रही है''

मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवालों के जवाब देते हुए जायसवाल ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट पर कहा, "हमारी तय प्रक्रियाओं के तहत जांच की जा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत आपसी हितों और बराबरी के आधार पर बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है। प्रत्यर्पण के मुद्दे पर हमारी स्थिति हमेशा से यही रही है और आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इन रिक्वेस्ट्स की जांच हमारी तय प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।"

शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की नहीं थी भूमिका

कुछ समय पहले शेख हसीना ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका बांग्लादेश सरकार ने विरोध भी किया था। भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जयसवाल ने भी बताया कि यह कार्यक्रम एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन ने आयोजित किया था और इसे भारत सरकार का समर्थन नहीं था। जायसवाल ने कहा कि प्राइवेट मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित फोरम में जो भी विचार रखे गए, भारत सरकार उनका समर्थन नहीं करती है।

रहमान की भारत यात्रा पर भी दिया बयान

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान (Tarique Rahman) के आगामी भारत दौरे के विषय में भी जायसवाल से सवाल पूछा गया कि क्या बांग्लादेश सरकार ने भारत सरकार के सामने शर्तें रखी हैं। इसका जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, "इस मामले पर जब मेरे पास कोई अपडेट होगा, तो मैं निश्चित रूप से इसे आपके साथ शेयर करूंगा। हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत आने का सौहार्दपूर्ण निमंत्रण दिया है।" आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के अधिकारी कई हफ्तों से दिल्ली में पीएम रहमान की संभावित द्विपक्षीय यात्रा के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Aug 2026 01:21 am

Published on:

19 Aug 2026 01:15 am

Hindi News / World / शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पर रणधीर जायसवाल का बयान – ‘जांच की जा रही है’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

18 की उम्र में भारत के रोहन ने इंजीनियरिंग छोड़ी, अब ढूंढा रहस्यमयी ब्लैक होल स्टार

Rohan Naidu
विदेश

रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक, 10 लोगों की हुई मौत और 8 घायल

Russia launched drones and missiles at Ukraine
विदेश

होर्मुज पर किसका दावा सही? ट्रंप बोले- ‘स्ट्रेट खुला है’, ईरान ने शर्तों के साथ बंद रखने की कही बात

Middle East Tensions
विदेश

भारत-नेपाल तनाव के बीच बड़ा डिप्लोमैटिक मूव, आर्मी चीफ सेठ ने PM शाह से की बातचीत

India Nepal Defence Relations
विदेश

राजधानी काबुल में स्कूल के पास जोरदार बम धमाका, चपेट में आए 52 मासूम बच्चे

Kabul School Blast
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.