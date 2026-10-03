केन्या में भीषण रोड एक्सीडेंट, 17 लोगों की मौत

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लॉरी-ट्रक के ब्रेक्स भी फेल हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केन्या के मुख्य ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में से एक, नैरोबी-मोम्बासा हाईवे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और मोटरसाइकिल चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने के कारण अक्सर रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। केन्या में पिछले कुछ समय में रोड एक्सीडेंट्स के मामले तेज़ी से बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है। केन्या के नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी अथॉरिटी (NTSA) के आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली छमाही में केन्या की सड़कों पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 2,100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 11% ज़्यादा है। साल की दूसरी छमाही में भी केन्या में रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। रोड एक्सीडेंट्स को रोकने की कोशिशें भी काम नहीं आ रही हैं।