3 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

केन्या में भीषण रोड एक्सीडेंट, 17 लोगों की मौत

Road Accident In Kenya: केन्या में भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस सड़क हादसे में 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 03, 2026

Kenya Road Accident

केन्या में रोड एक्सीडेंट (Photo - @Kenyans)

केन्या (Kenya) में आज एक भीषण रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा तड़के सुबह नैरोबी-मोम्बासा हाईवे पर हुआ, जिससे हाहाकार मच गया। पुलिस के अनुसार यह रोड एक्सीडेंट सलामा इलाके के मलिमा किउ में हुआ, जब तटीय शहर मोम्बासा जा रहे एक लॉरी-ट्रक के ड्राइवर ने गाड़ियों की कतार को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन उसी दिशा में जा रहे एक दूसरे ट्रक के पिछले हिस्से से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से पहले लॉरी-ट्रक का ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और उसकी टक्कर नैरोबी की ओर आ रही गाड़ियों से हो गई। इसके बाद लॉरी-ट्रक की टक्कर एक मिनीबस से भी हो गई।

17 लोगों की हुई मौत

केन्या में आज हुए इस रोड एक्सीडेंट में 17 लोगों की मौत हो गई। इनमें लॉरी-ट्रक का ड्राइवर, मिनीबस का ड्राइवर और उसके 12 यात्री भी शामिल हैं।

कई लोग घायल

इस रोड एक्सीडेंट में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

मामले की जांच हुई शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लॉरी-ट्रक के ब्रेक्स भी फेल हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केन्या के मुख्य ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में से एक, नैरोबी-मोम्बासा हाईवे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, खतरनाक तरीके से ओवरटेक करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और मोटरसाइकिल चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने के कारण अक्सर रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। केन्या में पिछले कुछ समय में रोड एक्सीडेंट्स के मामले तेज़ी से बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है। केन्या के नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी अथॉरिटी (NTSA) के आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली छमाही में केन्या की सड़कों पर रोड एक्सीडेंट्स की वजह से 2,100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जो 2025 की इसी अवधि की तुलना में 11% ज़्यादा है। साल की दूसरी छमाही में भी केन्या में रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। रोड एक्सीडेंट्स को रोकने की कोशिशें भी काम नहीं आ रही हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Oct 2026 03:14 pm

Published on:

03 Oct 2026 02:47 pm

Hindi News / World / केन्या में भीषण रोड एक्सीडेंट, 17 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2 करोड़ सीनियर सिटिजन को मिलेगा 100 डॉलर का डायरेक्ट पेमेंट

US Iran Talks UN
विदेश

‘अगर बता दूं तो बड़ी खबर बन जाएगी, ईरान पर बोले डोनाल्ड ट्रंप- मामला जल्द हो जाएगा खत्म

Donald Trump Criticizes UK Airbase Terror Suspects Bail
विदेश

अमेरिका का बड़ा फैसला: 50 देशों के नागरिकों को देना होगा 20,000 डॉलर तक Visa Bond, जानें भारत शामिल है या नहीं?

us visa update
विदेश

अमेरिका में नवरात्रि से पहले हिंदू मंदिर पर ईंट-पत्थरों से हमला, टूटीं खिड़कियां, HAF ने बताया संभावित 'हेट क्राइम'

US Hindu Temple Attack
विदेश

हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सऊदी अरब, बाब अल-मंदेब को छुड़ाने के लिए उतर सकते हैं 1 लाख सैनिक

Saudi Arabia-Houthi Confli
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.