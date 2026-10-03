‘अगर बता दूं तो बड़ी खबर बन जाएगी, ईरान पर बोले डोनाल्ड ट्रंप- मामला जल्द हो जाएगा खत्म

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं बता दूं तो आपको बड़ी खबर मिल जाएगी, लेकिन आप देखेंगे। सब बहुत अच्छा चल रहा है। ईरान की हालत अच्छी नहीं है। ट्रंप ने इस दौरान प्रशासन के संभावित कदमों या उनकी समय-सीमा पर कोई जानकारी नहीं दी। इस दौरान

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे यूरोप से बाजार में ज्यादा डीजल उपलब्ध कराने का आग्रह कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि ईरान का मामला खत्म होते ही कच्चे तेल की कीमतें पहले के स्तर पर लौट आएंगी।