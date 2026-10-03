अमेरिका में नवरात्रि से पहले हिंदू मंदिर पर ईंट-पत्थरों से हमला, टूटीं खिड़कियां, HAF ने बताया संभावित ‘हेट क्राइम’

अमेरिका स्थित हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी साझा करते हुए इसे संभावित 'हेट क्राइम' करार दिया। HAF ने बताया कि हमलावरों ने दोपहर करीब 1:30 बजे श्री स्वामीनारायण वडताल धाम मंदिर पर ईंटें फेंकीं, जिससे संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। फाउंडेशन ने बताया कि घटना का CCTV फुटेज उपलब्ध है और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा, FBI और सिविल राइट्स डिवीजन को भी इस मामले की जानकारी दी गई है। HAF मंदिर प्रबंधन के संपर्क में है और हर संभव मदद मुहैया करा रहा है।