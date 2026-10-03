यमन की सेना का हूती विद्रोहियों पर भीषण हमला; 24 घंटे में 474 एयरस्ट्राइक, 1,540 लड़ाके हताहत और 216 वाहन तबाह

सेना का दावा है कि इन ऑपरेशन्स के दौरान कई ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट गाड़ियां नष्ट कर दी गईं और कई हूती लड़ाकों को मार गिराया गया। बयान में कहा गया कि इन कार्रवाइयों से हूती विद्रोहियों की लड़ाई जारी रखने की क्षमता पर असर पड़ा। यमन की सेना ने कहा कि वे अपने सैन्य ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और ताइज को हूती नियंत्रण में जाने से रोकने का दावा किया और कहा कि ताइज में हालात बदलने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा।